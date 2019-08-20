عضو بالأمن النيابية: الدولة قد تكون غير قادرة على تطبيق التجنيد الالزامي

2019/08/20 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة، الثلاثاء، أن الدولة قد تكون غير قادرة على تطبيق قانون التجنيد الالزامي في حال اقراره، فيما اشار إلى أنه ملزم لجميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان العراق.وقال طعمة في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “فكرة خدمة العلم موجودة في الدستور، لكننا […]

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