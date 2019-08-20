2019/08/20 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي للمركز الخبري الوطني NNC، اليوم الثلاثاء، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التشهير.يأتي هذا بعدما وجه الحلبوسي مخاطبة الى مجلس القضاء الأعلى قرر فيها اسقاط حصانة الزوبعي بتهم “الفساد” عندما كان رئيساً للجنة النزاهة النيابية للدورة السابقة.هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اول رد فعل على اسقاط الحصانة..الزوبعي يكشف اجراءً ضد الحلبوسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اول رد فعل على اسقاط الحصانة.. الزوبعي يكشف اجراءً ضد الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اول رد فعل على اسقاط الحصانة.. الزوبعي يكشف اجراءً ضد الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).