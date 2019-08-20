2019/08/20 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت الفصائل المسلحة من مناطق سيطرتها في ريف حماه الشمالي، عقب تقدم الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي وسيطرته على الطرق المؤدية إلى المنطقة.ونقلت تنسيقيات المسلحين عن “مصادر عسكرية” في “غرفة عمليات الفتح المبين” التابعة للفصائل المسلحة، قولها: إن تقدم قوات الجيش السوري في خان شيخون وسيطرته على الطرق المؤدية لريف حماه، أجبر الفصائل المسلحة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يتقدم والفصائل المسلحة تنسحب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يتقدم والفصائل المسلحة تنسحب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يتقدم والفصائل المسلحة تنسحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).