تونسيون يحتفلون بعيد ميلاد حفرة

2019/08/20 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة الكرم بالعاصمة التونسية، حركة احتجاجية فريدة من نوعها، تمثلت في استعانة مواطن بفرقة موسيقية للاحتفال بعيد ميلاد “حفرة” في الشارع عمرها 30 يوما.وقال هذا المواطن في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”، يوم الاثنين، إنه سيخصص في القريب العاجل حفلا موسيقيا للاحتفال بعيد ميلاد “الفضلات” المتراكمة في المنطقة نفسها، في محاولة منه لانتقاد

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