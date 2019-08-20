اصابة ضابط وأربعة جنود بتفجير مزدوج شمال شرق بعقوبة

2019/08/20 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اصابة ضابط و٤ جنود بانفجار عبوتين ناسفتين على دورية للجيش قرب قرية المخيسة شمال شرق بعقوبة.وقال مدير ناحية ابي صيدا (٢٥كم شمال شرق بعقوبة) حارث الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ضابطا و٤ جنود اصيبوا بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين على دورية للجيش قرب قرية المخيسة شرقي […]

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