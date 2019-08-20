القبض على متهمين اثنين بتهريب الآثار في السماوة

2019/08/20 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت مديرية شرة المثنى، عن القبض على متهمين اثنين بتهريب الآثار خارج المحافظة، فيما تم ضبط المسروقات.

وقال اعلام شرطة المحافظة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، بأنه "تمكنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبعد ورود معلومات استخباراتية أولية اليها تفيد بوجود متهمين اثنين يقومون بتهريب الآثار إلى خارج المحافظة، تم مراقبتهم والاماكن التي يتواجدون فيها ومن خلال مصادرنا السرية الخاصة وتم تشكيل فريق عمل تم نصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض على أفراد العصابة وضبط الآثار المسروقة بحوزتهم".

واضاف، "تم توقيفهم وفق أحكام المادة المادة 44 من قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 وتم تدوين اقوالهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص"

وتابع البيان، "وقد اعترفوا بجريمتهم بالتهريب، وتمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل"، لافتا الى، ان" المتهمين من ذوي السوابق في عمليات التهريب".



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