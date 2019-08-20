اتحاد كرة القدم يضيف فقرات جديدة بعقد مدرب المنتخب الوطني

2019/08/20 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن الاتحاد العراقي لكرة القدم،اليوم الثلاثاء ، اضافة فقرات جديدة بعقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً ب‍فندق بغداد، من اجل حسم مستقبل المدرب مع اسود الرافدين.وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني ان “اتحاد الكرة عقد اجتماعاً من اجل حسم مستقبل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات لبطولة غرب آسيا”.

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