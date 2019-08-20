2019/08/20 | 10:48

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ترامب: محادثات (جيدة جداً) بين الولايات المتحدة وطالبان

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تاريخ النشر

20/08/2019 10:44 AM

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدّداً أنّ بلاده تجري محادثات “جيّدة جداً” مع كلّ من حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد.وقال ترامب للصحافيين في نيو جيرسي (شمال غرب) “نجري محادثات جيّدة جدّاً مع طالبان.



نجري محادثات جيّدة جدّاً مع الحكومة الأفغانية”، مكرّراً بذلك ما سبق وأعلنه، الجمعة، من إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخّل العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاماً.ولم يخف ترامب رغبته في الانسحاب من أفغانستان بعد 19 عاما من الحرب التي اندلعت إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.



لكن هناك مخاوف عميقة بين مساعدي الأمن القومي إزاء المفاوضات التي يقودها الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي أطلع ترامب مع آخرين على وضع المحادثات.وأثار الانسحاب مخاوف داخل الجيش الأمريكي وبين بعض أعضاء الكونغرس من أن أفغانستان قد تنغمس في حرب أهلية جديدة تشهد عودة حكم طالبان وتمنح تنظيم القاعدة وغيره من المتشددين ملاذا للتوسع والتخطيط لهجمات جديدة على الولايات المتحدة والحلفاء.وقال مسؤول عسكري، طلب عدم نشر اسمه، إن خلافات أساسية لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وطالبان بعد انتهاء جولة ثامنة من المحادثات في قطر يوم الإثنين.وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان صدر عقب الاجتماع إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة “بتحقيق اتفاق سلام شامل” في أفغانستان.وقال البيت الأبيض في بيان إن الاجتماع جرى “بشكل جيد للغاية والمفاوضات مستمرة”.

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