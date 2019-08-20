أردوغان يستهدف الأكراد بـإقالة رؤساء بلديات

2019/08/20 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل النظام التركي استهداف المكون الكردي وذلك باتخاذ إجراءات تحد من نفوذهم السياسي

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