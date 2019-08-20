النجباء: سيناريو أميركا باستهداف الحشد الشعبي فشل فشلا ذريعا

2019/08/20 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر، الثلاثاء، أن سيناريو الولايات المتحدة الأميركية باستهداف الحشد الشعبي فشل فشلا.وقال الياسر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك استهدافا واضحا من قبل الولايات المتحدة الامريكية للحشد الشعبي بكافة الوسائل”، مشيرا إلى أن “ الحشد الشعبي استطاع وبالتعاون مع اخوانه في القوات الأمنية من دحر المشروع […]

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