2019/08/20 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربيل وبغداد، لعبة الغميضان - المناورة - حلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wi9tL_eon7E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربيل وبغداد، لعبة الغميضان - المناورة - حلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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