2019/08/20 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wi9tL_eon7E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربيل وبغداد، لعبة الغميضان - المناورة - حلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اربيل وبغداد، لعبة الغميضان - المناورة - حلقة ١٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).