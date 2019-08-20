شهد يضم 9 مغتربين للمنتخب الاولمبي تحضيرا للنهائيات الاسيوية

2019/08/20 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم عبدالغني شهد، ان قائمة فريقه الذي سيعسكر في دولة البحرين ستضم تسعة لاعبين مغتربين من المغرب والسويد والدنمارك وهولندا اضافة الى أربعة عشر لاعبا محليا.

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