2019/08/20 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسلحون ینسحبون من خان شیخون والجیش السوري یمشطها

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