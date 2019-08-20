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المسلحون ینسحبون من خان شیخون والجیش السوري یمشطها


المسلحون ینسحبون من خان شیخون والجیش السوري یمشطها
2019/08/20 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المسلحون ینسحبون من خان شیخون والجیش السوري یمشطها

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