بالوثيقة.. نصيف تطالب بإيقاف عقد محطة اليوسفية الذي سيجعل العراق يسدد ديونا 20 عاما

2019/08/20 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بالتدخل وإيقاف عقد نصب محطة اليوسفية الذي سيجعل العراق يسدد الديون للشركة الكورية طيلة عشرين عاما .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الأشخاص المسيطرين على وزارة الكهرباء وبضمنهم الوزير وحاشيته يحاولون اغراق البلد في الديون […]

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