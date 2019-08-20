تدمير كهف وعجلة لـ”داعش” غرب الرمادي

2019/08/20 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية باسناد طيران الجيش، الثلاثاء، كهفا لتنظيم “ داعش” الإجرامي وعجلة غرب الرمادي.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “|قوة من حشد محافظة الأنبار (الفوج الثاني حشد البغدادي و البو عساف اسود الجغايفة) وقوة من مقر الفرقة السابعة الجيش باسناد طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية […]

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