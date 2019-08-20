2019/08/20 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في اول رد فعل على اسقاط الحصانة.. الزوبعي يكشف اجراءً ضد الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في اول رد فعل على اسقاط الحصانة.. الزوبعي يكشف اجراءً ضد الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).