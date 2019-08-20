وزارة الاعمار تعلن توفر 732 درجة وظيفية للتعيين

2019/08/20 | 10:54

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن توفر 732 درجة وظيفية جديدة من الدرجات الشاغرة لغرض ا...

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