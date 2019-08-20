بانوراما اليوم 19 -8 -2019

2019/08/20 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: عدد من المحافظات العراقية تعطل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الغدير الأغر.التربية تعلن تأجيل الإختبار الثاني للطلبة الموهوبين إلى 25 من آب الحالي.بعثة المرجع اليعقوبي دام ظله تزور الشيخ العطية في مقر بعثة الحج العراقية.تشغيل أول طريق متصل …

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