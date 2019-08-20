الحشد والقوات الأمنية وطيران الجيش يدمرون كهفا لداعش وعجلة غرب الرمادي

2019/08/20 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية باسناد طيران الجيش، الثلاثاء، كهفا لداعش وعجلة غرب الرمادي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من حشد محافظة الأنبار (الفوج الثاني حشد البغدادي و البو عساف اسود الجغايفة) وقوة من مقر الفرقة السابعة الجيش باسناد طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية تفتيش شمال ناحية البغدادي

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