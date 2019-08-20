سجال حاد بين ماكرون وبوتين في مؤتمر صحفي!

2019/08/20 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارَ سجالٌ حادّ بين الرئيسَيْن الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمرٍ صحفي جنوبَ فرنسا بشانِ طريقةِ تعاطي السلطات مع التظاهراتِ في البلدَيْن.

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