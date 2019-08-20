إصابة أكثر من 100 مدني في تفجيرات بشرق أفغانستان

2019/08/20 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، إن "عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال اباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات

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