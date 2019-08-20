تسجيل وقوع عدة هزات أرضية في واسط

2019/08/20 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل ، الثلاثاء ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تسجيل حدوث عدد من الهزات الارضية منذ ظهيرة امس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “وقعت هزتين الاولى تبعد (32)كم شمال شرق زرباطية بقوة 3،2 درجة على مقياس رختر في الساعة 01،05،25 فجرا […]

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