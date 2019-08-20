ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة

2019/08/20 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفعت أسعار النفط ،الثلاثاء، بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بعد مكاسب 1.88% حققها أمس الاثنين، وزاد الخام الامريكي 9 سنتات […]

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