تربية اقليم كردستان تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

2019/08/20 | 10:59

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بغداد اليوم - اربيل

اصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان قرارات جديدة، فيما اعلنت موعد البدء بالعام الدراسي الجديد.

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة الاقليم خلال مؤتمر صحفي "بعد عقد اول اجتماع لمجلس وزارة التربية تم خلاله مناقشة اثنا عشر محورا واصدار عدد من القرارات للعام الدراسي الجديد.



ووفق قرار الاجتماع، سيكون دوام المعلمين يوم 1 ايلول و21 ايلول سيكون اول يوم للبدء بالعام الدراسي الجديد".

وكشف وزير التربية خلال المؤتمر عن عدة قرارات جديدة للوزارة منها تشكيل لجنة لتقليل الروتين ومنح السلطات الادارية للمدراء العامين وتشكيل لجنة لتحديد آلية بشان وضع بنك الاسئلة الخاصة لامتحانات المرحلة الثانية عشرة اعدادي خلال اربعة اشهر".

ومن القرارات ايضا، "منع افتتاح دورات تقوية وبرامج التعليم في المعاهد المهنية المقدمة من قبل وزارة التربية للمجازين لهم من قبل الوزارة وعدم استخدام مبنى المدارس لهذا الغرض".

واشار وزير التربية الى "الغاء اللغة الانجليزية من المادتين الرياضيات والعلوم العامة الخاصة بمرحلة التعليم الاساسي التي تم تطبيقها في العام التعليمي 2015-2016.

بغداد اليوم-ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، 20 آب، 2019، توقيف شخص عنف ولده بشكل بشع في بعقوبة بأمر قضائي.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "والد الطفل اسامة الذي قام بتعنيفه

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية، الثلاثاء 20 آب 2019، بدء موجة حر جديدة في العراق اعتباراً من اليوم فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستقترب في بعض المحافظات من الخمسين مئوية.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس اليوم الثلاثاء سيكون مشمساً

بغداد اليوم - البصرة

أكد متنبئ جوي ان خرائط الطقس العالمية تشير إلى توقعات اولية ببدء موسم الأمطار اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل فيما اشار الى ان موسم البرودة سيتأخر هذا العام.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، ، في

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