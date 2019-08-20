وكالة: التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 159% في تموز

2019/08/20 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أوبك ومنتجين للنفط من خارج المنظمة نفذوا تخفيضات للإنتاج في تموز بمعدل يفوق المتوقع وفقا لاتفاق خفض الإمدادات.

ونقلت تاس عن مصدر من اللجنة الفنية لأوبك+ أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 159 بالمئة في تموز.

وبلغت نسبة امتثال أوبك في تموز 156 بالمئة، بينما نفذ المنتجون من خارج المنظمة تخفيضات بنسبة 166 بالمئة.

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