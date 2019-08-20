أسعار النفط تستقر على أمل أن تهدأ التوترات التجارية

2019/08/20 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار النفط الخام الثلاثاء 20 أغسطس على خلفية التفاؤل بأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستهدأ والآمال في أن تسن الاقتصادات الكبرى تدابير تحفيزية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل الذي قد يؤثر على الطلب على النفط.

وارتفع خام برنت بسنت واحد إلى 59.75 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 1.88٪ يوم الاثنين، وانخفض الخام الأميركي بمقدار 6 سنتات ليصل إلى 56.15 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.44٪ في الجلسة السابقة.

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