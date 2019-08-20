2019/08/20 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق نشب داخل غرفة في جامعة بغداد.وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم، من إخماد حادث حريق نشب داخل غرفة في الطابق الثالث داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.وأوضح المصدر ، أن الغرفة التي نشب في داخلها الحريق تابعة إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



إخماد حريق داخل جامعة بغداد النعيم نيوز.

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