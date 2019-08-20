المباشرة بتوزيع ادوية الامراض المزمنة والعامة على عياداتها في بغداد والمحافظات

2019/08/20 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت دائرة العيادات الطبية الشعبية بتجهيز حصة شهر أب من أدوية الأمراض المزمنة والعامة على عياداتها في بغداد والمحافظات .ونقل بيان للدائرة عن مديرها حازم عبد الرزاق الجميلي قوله : باشرت الدائرة ومن خلال قسم الصيدلة والمخازن بتوزيع أدوية الأمراض المزمنة والعامة على عياداتها الطبية الشعبية والاستشارية في بغداد والمحافظات وهي حصة شهر أب […]

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