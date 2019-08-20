اصابة ضابط وثلاثة جنود بانفجار عبوتين ناسفتين شمال شرق بعقوبة

2019/08/20 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ضابط وثلاثة جنود صباح اليوم بانفجار عبوتين ناسفتين على دورية عسكرية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني ان عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب على دورية عسكرية في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن اصابة ضابط وثلاثة جنود من افراد الدورية .واضاف ان قوة تعزيزية وصلت الى مكان الحادث .فيما تم […]

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