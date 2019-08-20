اتصالات تجري أول مكالمة 5G من برج خليفة

2019/08/20 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “اتصالات” الإماراتية، عن تغطية “برج خليفة”، البرج الأعلى في العالم، بشبكة 5G المتاحة للاستخدام من خلال أنواع مختلفة من الهواتف الذكية المتوافقة تقنيا مع هذه الشبكة المتطورة.وجاء الإعلان بعد تمكن “اتصالات” من إجراء مكالمات فيديو حية عبر شبكة الجيل الخامس “5G” من مواقع مختلفة من الإمارات، حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام).ويأتي

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