English | كوردى

بالوثيقة.. النزاهة تنشر اسماء رؤساء الاتحادات الرياضية والاعضاء في تحقيقاتها


بالوثيقة.. النزاهة تنشر اسماء رؤساء الاتحادات الرياضية والاعضاء في تحقيقاتها
2019/08/20 | 11:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

النزاهة تنشر اسماء رؤساء الاتحادات الرياضية والاعضاء في تحقيقاتها

العراقامن

بالوثيقة..

النزاهة تنشر اسماء رؤساء الاتحادات الرياضية والاعضاء في تحقيقاتها

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 10:42

النزاهة

الوثيقة..

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/54/81/548146d60f94d4335eeb7ef89c98d3d0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. النزاهة تنشر اسماء رؤساء الاتحادات الرياضية والاعضاء في تحقيقاتها) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. النزاهة تنشر اسماء رؤساء الاتحادات الرياضية والاعضاء في تحقيقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا