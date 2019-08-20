بالصور.. اخماد حريق اندلع داخل احدى مباني جامعة بغداد

2019/08/20 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر لموقع "الغدير"، ان" فرق الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم، من اخماد حادث حريق نشب داخل غرفة في الطابق الثالث داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية".وأوضح المصدر، أن" الغرفة التي نشب في داخلها الحريق تابعة الى قسم البحوث والتنمية".واشار المصدر في تصريحه الى ان" الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية تذكر".انتهى..م.م

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