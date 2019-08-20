2019/08/20 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت العناية الإلهية شابا من الموت المحقق، بعد تعرضه لحادث دهس مروع أثناء محاولته عبور الطريق قبل توقف السيارات في إشارة المرور، وانشغاله بهاتفه الذكي.

أظهر مقطع الفيديو الذي بثه موقع لايف ليك، مجموعة من الأشخاص ينتظرون توقف إشارة المرور حتى يتمكنوا من عبور الطريق بسلام، ولكن انشغل شاب بالتحدث في هاتفه وعبر الطريق دون النظر يمينا ويسارا، لتأتي سيارة تسير بسرعة عالية وقامت باصطدامه.

اصطدم الشاب بقوة بزجاج السيارة الأمامي مما تسبب في تهشمه، وطار في الهواء وسقط على بعد امتار بطريقة مروعة، لكن من حسن الحظ لم يتعرض لأي آذى ونهض مسرعا وعبر الطريق.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل عن مكان الواقعة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة تعرض شاب لحادث دهس مروع – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة تعرض شاب لحادث دهس مروع – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).