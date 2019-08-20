English | كوردى

استمرار "القصف" بين رئيس اتحاد كرة القدم والفتلاوي .. والاخيرة تسخر من جسده !


استمرار
2019/08/20 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار "القصف" بين رئيس اتحاد كرة القدم والفتلاوي .. والاخيرة تسخر من جسده !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار "القصف" بين رئيس اتحاد كرة القدم والفتلاوي .. والاخيرة تسخر من جسده !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).

كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا