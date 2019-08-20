عبد المهدي يدعم

2019/08/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اعلن أحمد عبد الجبار عضو المجلس الأعلى الإسلامي في تصريحات تليفزيونية صراحة أن العبادي كان ضد الحشد الشعبي بينما رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي يؤيده.

عبدالجبار قال إن عبد المهدي ينتمي لتيار شهيد المحراب عقائديا وليس سياسيا، لافتا إلى أن مدير مكتبه مازال قياديا بالمجلس الأعلى ...

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