حشود الزائرين تواصل احتفالاتها بعيد الغدير الاغر في النجف الاشرف

2019/08/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير"، في النجف، ان" حشود مليونية تواصل احتفالات داخل مرقد الامام علي "عليه السلام" وفي اروقة المدينة الطاهرة بمناسبة تتويج امير المؤمنين "عليه السلام" امانا للعالمين بيوم الغدير الاغر".واضاف، ان" قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة النجف تفقدوا القطعات الأمنية المنتشرة في محيط المدينة القديمة ومقبرة وادي السلام واطلعا على عمل الأجهزة الأمنية وفوج طوارى النجف الثالث".انتهى..م.م

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