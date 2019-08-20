تسجيل عدد من الهزات الارضية بمناطق زرباطية وجصان في واسط

2019/08/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حدوث عدد من الهزات الارضية منذ ظهيرة امس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم في مناطق زرباطية وجصان بمحافظة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث عدد من الهزات الارضية منذ ظهيرة امس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم".

وأضافت الوزارة ان "الهزة الاولى تبعد (32) كم شمال شرق زرباطية بقوة 3،2 درجة على مقياس رختر، والثانية تبعد (38) كم شرق منطقة جصان بقوة 3،9 درجة على مقياس رختر".

وتابعت انه "حدثت امس هزة وبقوة 3،8 حسب مقياس رختر في الساعة02،9،27 بالتوقيت المحلي لمدينة جنوب شرق زرباطية تبعد (27) كم عن محافظة واسط".

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