تدمير كهف وعجلة لداعش غرب الرمادي

2019/08/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دمرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية باسناد طيران الجيش، اليوم الثلاثاء، كهفا لتنظيم داعش الإجرامي وعجلة غرب الرمادي.

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن " قوة من حشد محافظة الأنبار (الفوج الثاني حشد البغدادي و البو عساف اسود الجغايفة) وقوة من مقر الفرقة السابعة الجيش باسناد طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية تفتيش شمال ناحية البغدادي (90كم غرب الرمادي)، اسفرت عن العثور على كهف لداعش تم تدميره بالكامل، والاستيلاء على دراجة نارية".

واضاف البيان ان "طيران الجيش دمر عجلة تابعة لداعش نوع كيا".

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