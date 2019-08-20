2019/08/20 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن متنبئ جوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، الثلاثاء ، ان خرائط الطقس العالمية تشير إلى توقعات اولية ببدء موسم الأمطار اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل فيما اشار الى ان موسم البرودة سيتأخر هذا العام.وذكر عطية في منشور على “فيسبوك” إن هناك توقعات اولية لموسم الامطار ودرجات الحرارة للموسم الممتد من 1 تشرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي يتوقع بدأ موسم الأمطار اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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