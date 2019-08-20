الرافدين: دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

2019/08/20 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف وجبة جديدة من سلفة “ضعف وضعفين” للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو ٢٧٠ متقاعداً”.وأوضح البيان، أن “صرف السلفة تم

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