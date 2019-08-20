حزب البارزاني يرفض تطبيق التجنيد الالزامي في كردستان: غير ملزم لنا

2019/08/20 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن رفضه تطبيق قانون التجنيد الالزامي في اقليم كردستان، مؤكدا أنه غير ملزم للاقليم وسيزيد من النقمة الشعبية.وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “قانون التجنيد الالزامي المقترح غير ملزم للإقليم في حال إقراره”، مبينا أن “موضوع التجنيد الإلزامي […]

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