مصادر اعلامية : محمد الحلبوسي يوافق على رفع الحصانة عن 8 نواب متهمين بالفساد

2019/08/20 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ….



كشفت مصادر اعلامية مطلعة ، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب قرر رفع الحصانة عن 8 نواب متهمين بقضايا فساد .

وقالت مصادر تابعتها ( المستقلة ) ، إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي رفع الحصانة عن 8 نواب”، لافتا الى ان من بين النواب أحمد الجبوري (ابو مازن)، وليال البياتي ونهلة الراوي”.

ويبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثالث، مطلع الشهر المقبل، برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي.

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