مسؤول بديالى يحذر من مستنقع دم بالمحافظة ويوجه نداءً عاجلاً للحكومة

2019/08/20 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، 20 آب، 2019، رسالة عاجلة للحكومة المركزية للاسراع بتنفيذ الخطة (B)، لتعزيز امن اكبر حوض زراعي بالمحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا(25كم شمال شرق بعقوبة) حارث الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "تم وضع خطة لانقاذ حوض الوقف الممتد بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة من داعش وخلاياه النائمة التي سفكت دماء الابرياء على مدار سنوات وخلقت حالة من عدم الاستقرار وقطعت مصادر رزق الاف العوائل"، موضحاً أنه "اكبر حوض زراعي في ديالى".

وأضاف، أن "خطة امن الوقف تضمنت خطة (A)، والتي تم تنفيذها من قبلنا بجهود ذاتية ودعم من قبل التشكيلات الامنية من ناحية انشاء مسارات برية بين البساتين وايقاف تسلل داعش واتخاذ سلسلة اجراءات امنية وفرت حماية لاراوح المدنيين في القرى التي عانت لسنوات من ويلات الارض".

ووجه الربيعي، رسالة عاجلة للحكومة المركزية وقياداتها العسكرية "لتنفيذ الخطة (B) والتي تتضمن تطويع 500 من ابناء حوض الوقف حصرا لمسك الفراغات وانهاء كامل لما تبقى من خلايا داعش واعادة اكثر من 4 الاف اسرة نازحة وتامين احياء مايزيد عن 3 الاف دونم من البساتين الزراعية".

وأكد أن "اي تاخير في تطبيق الخطة سيدخلنا في مستنقع دام لان خلايا داعش تستغل اي فراغ لاستهداف المدنيين والقوات الامنية، وتفجير عبوتين ناسفتين على دورية للجيش وسقوط اصابات دليل اخر".

وكان ضابط و3 جنود اصيبوا بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين على دورية للجيش قرب قرية المخيسة شرقي ابي صيدا.

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، 20 آب، 2019، باصابة ضابط و 3 جنود بانفجار عبوتين ناسفتين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا على دورية للجيش قرب قرية المخيسة (25) كم شمال

بغداد اليوم - متابعة

قالت وسائل اعلام، الثلاثاء، 20 آب، 2019، إن القوّة الجويّة العراقية رصدت ثلاث طائرات مسيّرة فوق محيط معسكر الصقر قبل الإنفجار وبعده، فيما رجحت احتمال أن يكون الإنفجار قد وقع بفعل خارجيّ.

ونقلت محطة الميادين عن مصادر قولها &

بغداد اليوم - متابعة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين (19 آب 2019) تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأوكرانية كييف، لمح فيها الى وقوف إسرائيل وراء غارات ضربت اهدافاً بالعراق.

وأشار موقع ”و

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