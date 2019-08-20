الأمن النيابية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق رفيعة المستوى بالخروقات الأميركية

2019/08/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو لجنة الدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خروقات التحالف الدولي، مؤكدا أن لجنته ستتخذ موقف حازم وجريء تجاه الخروقات الأمريكية خلال الجلسات القادمة.وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاستهدافات المتكررة التي تعرضت لها معسكرات الحشد الشعبي والقوات الأمنية لا […]

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