2019/08/20 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب ان قرار رفع الحصانة عن النواب الذين عليهم مذكرات ودعاوى قضائيـة ، خلال العطلة التشريعية ، هو من صلاحية رئيس البرلمان حصرا .وكان مجلس النواب قد ابلغ رسميا مجلس القضاء الاعلـى ورئاسة الادعاء العام برفع الحصانة عن النائب عن كتلة تحالف القرار العراقي طلال الزوبعي ، بسبب شكاوى وتهم بملفات فساد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب : رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية من صلاحيـة رئيس البرلمان حصـرا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب : رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية من صلاحيـة رئيس البرلمان حصـرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).