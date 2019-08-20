2019/08/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على (إنستجرام)، عن تعرضها لوعكة صحية.وعلقت شذى حسون: (أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن).وتابعت شذى حسون: (ما أدري ليش وشنو صار بيه، بس لاقيت نفسي ما أقدر أمشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شذى حسون تكشف عن وضعها الصحي و تأخذ قرارا بالابتعاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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