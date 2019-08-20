الحلبوسي قاطعه والمطلك اعترض.. كروب “واتس اب” وراء اجتماع ساخن للسنة في منزل النجيفي  

2019/08/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يعقد سياسيون وممثلون عن المكون السني ،مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لهم في بغداد، بقيادة رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، وذلك لبحث ملفات سياسية عديدة ابرزها ملف المعتقلين في محافظة بابل، وسط غياب شخصيات رفيعة ابرزها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر.ويرى مراقبون ان هذا الاجتماع سيكون بمثابة نهاية […]

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