2019/08/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا مواطنون، اليوم الثلاثاء، من خلو دائرة تسجيل العقاري في الرصافة الأولى من الموظفين.وقال عدد من المراجعين , إن ” دائرة تسجيل العقاري في الرصافة الأولى تخلو من الموظفين “، مناشدين “وزير العدل بوضع حل للدائرة وذلك للتسيب في عملها “.واتهم المواطنون , “دائرة تسجيل العقاري في الرصافة الأولى بأخذ {الرشاوي} وعدم محاسبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسيب في عمل دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الأولى ..ومناشدات بحلول النعيم نيوز.

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