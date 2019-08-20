الذهب مستقر بعد نزوله دون مستوى 1500 دولار

2019/08/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تعطي مؤشرا عن المسار المستقبلي ل

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