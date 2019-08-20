2019/08/20 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي لتواصل تعافيها الذي بدأ في أواخر الأسبوع الماضي وارتفع سهم استرازنيكا بفضل نتائج دارسة في مراحلها الأخيرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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