الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

2019/08/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي لتواصل تعافيها الذي بدأ في أواخر الأسبوع الماضي وارتفع سهم استرازنيكا بفضل نتائج دارسة في مراحلها الأخيرة.

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